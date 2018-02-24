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İşte Bayrampaşa - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BAYRAMPAŞA - ERZİN BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bayrampaşa - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Bayrampaşa ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bayrampaşa - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 00:00'da başlayacak Bayrampaşa - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 24. Haftasında Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil İbrahim Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, Polat Güren, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Said Can Açıkalın, Hüseyin Akoğlu, Sercan Uslu

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Erzin Belediyespor: Nureddin Ersoy, Samet Taş, İzlem Anıl Balakkız, Okan Aslan, Sefa Aktepe, Tugay Yıldırım, Emre Yılmaz, Kaan Aşnaz, Fatih Sandallı, Umut Koray Öz, Arda Hilmi Şengül

Teknik Direktör:

Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Mustafa Zıvalı, Zafer Gayretli, Furkan Aksuoğlu

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Bayrampaşa 5 - Erzin Belediyespor 2
1
Futbol: Haftanın programı
Bayrampaşa 2 - Kemerspor 2003 2
Batman Petrol 0 - Erzin Belediyespor 1
Yomraspor 1 - Bayrampaşa 1
Erzin Belediyespor 0 - Manisa BŞB.SK 3
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