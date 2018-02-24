İşte Bayrampaşa - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 00:00'da başlayacak Bayrampaşa - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 24. Haftasında Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil İbrahim Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Benhur Keser, Yavuz Ayazoğlu, Polat Güren, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Said Can Açıkalın, Hüseyin Akoğlu, Sercan Uslu
Teknik Direktör: Cafer Aydın
Haberleri İstatistikleri
Erzin Belediyespor: Nureddin Ersoy, Samet Taş, İzlem Anıl Balakkız, Okan Aslan, Sefa Aktepe, Tugay Yıldırım, Emre Yılmaz, Kaan Aşnaz, Fatih Sandallı, Umut Koray Öz, Arda Hilmi Şengül
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil İbrahim Yıldırım, Mustafa Zıvalı, Zafer Gayretli, Furkan Aksuoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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