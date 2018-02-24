İşte Bergama Bel. - Erbaaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 00:00'da başlayacak Bergama Bel. - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 24. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı İsmail Güzel yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bergama 14 Eylül
Bergama Bel.: Kazım Sarı, Hüseyin Teker, Ahmet Köseoğlu, Emre İşçiler, Tufan Deniz Gelen, Tuncer Baysal, Semih Durmuş, Zafer Çevik, Hacı Ömer Doğru, Abdulgani Demir, Berk Baran
Teknik Direktör: Selahattin Dervent
Haberleri İstatistikleri
Erbaaspor: Taner Kahriman, Mahmuthan Samet Acar, Onur Akdeniz, Eşref Koçak, Ömer Demircan, Berk Kal, Soner Gönül, Mustafa Şeker, Murat Hacıoğlu, Nurullah Aslan, Murat Kara
Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp
Haberleri İstatistikleri
Hakem: İsmail Güzel, Mesut Küçükarslan, Barış Akdağ, Lütfullah Aslan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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