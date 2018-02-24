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İşte Bergama Bel. - Erbaaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BERGAMA BEL. - ERBAASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bergama Bel. - Erbaaspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 24. haftasında Bergama Bel. ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bergama Bel. - Erbaaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 00:00'da başlayacak Bergama Bel. - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 24. Haftasında Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı İsmail Güzel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bergama 14 Eylül

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Hüseyin Teker, Ahmet Köseoğlu, Emre İşçiler, Tufan Deniz Gelen, Tuncer Baysal, Semih Durmuş, Zafer Çevik, Hacı Ömer Doğru, Abdulgani Demir, Berk Baran

Teknik Direktör: Selahattin Dervent

Erbaaspor: Taner Kahriman, Mahmuthan Samet Acar, Onur Akdeniz, Eşref Koçak, Ömer Demircan, Berk Kal, Soner Gönül, Mustafa Şeker, Murat Hacıoğlu, Nurullah Aslan, Murat Kara

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Hakem: İsmail Güzel, Mesut Küçükarslan, Barış Akdağ, Lütfullah Aslan

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Bergama Bel. 1 - Erbaaspor 4
1
Futbol: Haftanın programı
Bergama Bel. 2 - Y.Altındağ Bel. 1
Halide Edip Adıvarspor 1 - Erbaaspor 2
Dardanelspor 2 - Bergama Bel. 0
12 Bingölspor 1 - Erbaaspor 2
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