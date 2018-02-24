Alanyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Alanyaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 23. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Barış Başdaş, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Koray Gençerler
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