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Alanyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALANYASPOR - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Alanyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Alanyaspor - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 23. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Lucas Martın Vıllafanez, Barış Başdaş, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Dyanfres Douglas Chagas Matos, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Lamine Gassama

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Koray Gençerler

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