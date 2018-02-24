Kayserispor 3 - Kasımpaşa 2
Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 3-2 kazandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Erkan Kaş, Tiago Lopes, Ryan Mendes, Gonzalo Espinoza (69' Şamil Cinaz), Stephane Badji, Deniz Türüç (87' Güray Vural), Umut Bulut, Artem Kravets (76' Asamoah Gyan)
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef, Bengali Koita, Markus Neumayr (64' Ahmed Ildiz), David Pavelka, Trezeguet, Bernard Mensah (83' İlhan Depe), Mbaye Diagne (68' Olivier Veigneau)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu, Suat Arslanboğa
Goller: DK 2: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 20: Deniz Türüç (Kayserispor), DK 74: Stephane Badji (Kayserispor), DK 78: Umut Bulut (Kayserispor), DK 90: Trezeguet (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 13: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 77: David Pavelka (Kasımpaşa), DK 90: Cristian Sapunaru (Kayserispor), DK 90: Tiago Lopes (Kayserispor)
Kırmızı Kart: DK 66: Veysel Sarı (Kasımpaşa)
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