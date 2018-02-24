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Balıkesirspor Baltok 2 - Samsunspor 0
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BALIKESİRSPOR BALTOK 2 - SAMSUNSPOR 0

Balıkesirspor Baltok 2 - Samsunspor 0

TFF 1.Lig 24. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Samsunspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-0 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 2 - Samsunspor 0

TFF 1.Lig 24. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Samsunspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-0 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz (54' Oğuz Yılmaz), Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, Cumali Bişi, Furkan Çil, Mehmet Boztepe (90' Uğur Aygören), Mahatma Otoo (90' Doğa İşeri)

Teknik Direktör: Giray Bulak

Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ufuk Budak, Ercan Yazıcı, Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan (65' John Chibuike), Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak (65' Muhammet Beşir), Enes İslam İlkin (79' Davy Angan), Jonathan Ayite

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Zorbay Küçük, Murat Temel, Seyfettin Ünal, İlker Yasin Avcı

Goller: DK 59: Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), DK 80: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kart: DK 35: Ahmet Cebe (Samsunspor)

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