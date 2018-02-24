Balıkesirspor Baltok 2 - Samsunspor 0
TFF 1.Lig 24. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Samsunspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-0 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz (54' Oğuz Yılmaz), Oğuzhan Çapar, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, Cumali Bişi, Furkan Çil, Mehmet Boztepe (90' Uğur Aygören), Mahatma Otoo (90' Doğa İşeri)
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Ufuk Budak, Ercan Yazıcı, Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan (65' John Chibuike), Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak (65' Muhammet Beşir), Enes İslam İlkin (79' Davy Angan), Jonathan Ayite
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Zorbay Küçük, Murat Temel, Seyfettin Ünal, İlker Yasin Avcı
Goller: DK 59: Furkan Çil (Balıkesirspor Baltok), DK 80: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kart: DK 35: Ahmet Cebe (Samsunspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.