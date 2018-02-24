MKE Ankaragücü 4 - Gaziantepspor 0
TFF 1.Lig 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Gaziantepspor Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 4-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Yusuf Abdioğlu, Alihan Kubalas, Sedat Ağçay, Kenan Özer, Arif Morkaya (46' Mehmet Umut Nayir), Tonia Tisdell (43' Enes Kubat), Anton Putsila (49' Marc Kibong Mbamba), Olanrewaju Kehinde
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Şenol Can, İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Cuma Furkan Özyaşar (55' Erdal Ahmet Özdemir), Oktay Aydın, Gökhan Çamur, Mustafa Emirhan Özyaşar (72' Mehmet Sait Üzümcü), Deniz Solmaz, Ahmet Olğun (86' Yunus Şencay), Yusuf Erdem
Teknik Direktör: Erol Kolcu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Baltacı, Bersan Duran, Caner Ak
Goller: DK 52: Enes Kubat (MKE Ankaragücü), DK 76: Olanrewaju Kehinde (MKE Ankaragücü), DK 79: Mehmet Umut Nayir (MKE Ankaragücü), DK 87: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)
Sarı Kart: DK 43: Oktay Aydın (Gaziantepspor)
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