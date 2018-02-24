Halkbank zirvede bitirdi

Karşılaşma öncesinde iki takım, sahaya Halkbank'ın hazırlattığı ve üzerinde "Kalbimiz ve dualarımızla kahraman Mehmetçikimizin yanındayız." yazılı pankartla çıktı.

Ziraat Bankası, karşılaşmaya üst üste servis hatalarıyla başlarken, Halkbank, hücumda etkili bir performans sergileyerek teknik molaya 12-9 önde girdi. Teknik mola sonrasında Halkbank, rakibinin etkili oyuncularını yaptığı başarılı bloklarla durdurdu. Ulaş Kıyak'ın servis turunda art arda 5 sayı kazanan Ziraat Bankası, karşılaşmada 22-21'lik skorla ilk kez öne geçerken, seti de 25-23 kazandı.

Halkbank, 2. sete iyi giren takım oldu. Köşelerden yaptığı hücumlarla 6-2'lik üstünlük sağlayan Halkbank, rakibini mola almak zorunda bıraktı. Ziraat Bankası, Emre Savaş ve Kurek'in sayılarıyla farkın daha fazla açılmasına izin vermese de Halkbank, teknik molayı 12-9 önde geçti. File önünde rakibine büyük bir üstünlük sağlayan ve ortadan hızlı hücumlarla sayılar bulan Halkbank, seti 25-15 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 3. setinde özellikle Kurek'in servis turunda etkili olan Ziraat Bankası, teknik molaya 12-10 üstün girdi. Rakibine oranla daha yüzdeli servis kullanan Halkbank, seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Müsabakanın son setinin ilk bölümünde daha etkili blok tutan ve hücumda da organize bir oyun sergileyen Ziraat Bankası, teknik molayı 12-9 üstün geçti. Bu bölümde takımlar dengeli bir oyun sergiledi. Antonov ile etkili olan rakibine Emre Batur ile karşılık veren Halkbank, oyunun kontrolünü ele alarak seti 30-28 aldı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Ayşim Erginer

Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez, Petric, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Samet Güneş, Chernokozhev, Abdullah Çam)

Ziraat Bankası: Kurek, Emre Savaş, Konarski, Antonov, Koray Şahin, Ulaş Kıyak (Volkan Done, Emre Tayaz, Enes Atlı)

Setler: 23-25, 25-15, 25-23, 30-28

Süre: 124 dakika (28, 24, 32, 40)