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İşte Kayserispor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
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İŞTE KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kayserispor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 16:00'da başlayacak Kayserispor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 23. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Gonzalo Alejandro Espınoza Toledo, Umut Bulut, Deniz Türüç, Artem Kravets, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Erkan Kaş, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Bangaly Fode Koıta, Syam Habıb Ben Youssef, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Markus Martin Neumayr, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu, Suat Arslanboğa

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