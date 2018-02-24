İşte Kayserispor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler
Bugün 16:00'da başlayacak Kayserispor - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 23. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Gonzalo Alejandro Espınoza Toledo, Umut Bulut, Deniz Türüç, Artem Kravets, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Erkan Kaş, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Bangaly Fode Koıta, Syam Habıb Ben Youssef, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Markus Martin Neumayr, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Cem Hanoğlu, Suat Arslanboğa
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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