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Kenan sezona kazayla başladı!
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KENAN SEZONA KAZAYLA BAŞLADI!

Kenan sezona kazayla başladı!

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağında Avustralya yarışı öncesinde antrenmanda lastiğinin patlaması sonucunda kaza yaptı.

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Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Avustralya yarışı öncesinde antrenmanda lastiğinin patlaması sonucunda kaza yaptı.

Milli motosikletçi, sıralama turlarından 1,5 saat önce antrenmanda 257 kilometreye ulaştığında lastiğinin patlaması sonrasında kaza yaptığını, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Teknik ekibin motosikleti yetiştirmesi sonrasında sıralama turlarına katılabildiğini ifade eden Kenan, "Sağ kolum ve sol ayağımın kalça bölümünde yanmaya bağlı deri kaybı oluştu. İnsanlarımızın dualarıyla yarınki yarışa çıkıp podyumda yer almaya çalışacağım." dedi.

Türkiye'ye dönünce operasyon geçireceğini dile getiren Kenan, "Podyuma ihtiyacımız var. Bizim için hafta başındaki resmi testler ve antrenmanlar zorlu geçti. Motosikletin hızına bağlı olarak düşüşüm nedeniyle sağ kolum ve sol ayağımın kalça bölümünde yanmaya bağlı olarak deri kaybı oluştu. Burada operasyon geçirmem gerekiyordu ancak yarış dışı kalacaktım. Antibiyotik tedavisiyle yarınki yarışa çıkmaya karar verdim." değerlendirmesini yaptı.

Kaza sonrasında yarış komitesinin yeni bir karar aldığını da anlatan milli sporcu, "16 turdan oluşan yarış, lastikler patlıyor diye ikiye bölündü. 8. tur sonunda pite girip lastikleri değiştireceğiz. Bu zorunlu bir uygulama olacak." ifadelerini kullandı.

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