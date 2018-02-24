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MKE Ankaragücü - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak MKE Ankaragücü - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 24. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Tonia Tisdell, Lanre Kehinde, Altay Bayındır, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gaziantepspor: Şenol Can, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, Mustafa Emirhan Özyaşar, İlker Günaslan, Musa Emre Yakar, Ahmet Olğun, Oktay Aydin, Gökhan Çamur, Cuma Furkan Özyaşar, Yusuf Erdem

Teknik Direktör: Erol Kolcu

Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Baltacı, Bersan Duran, Caner Ak

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