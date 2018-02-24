MKE Ankaragücü - Gaziantepspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:30'da başlayacak MKE Ankaragücü - Gaziantepspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 24. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Anton Putsıla, Arif Morkaya, Kenan Özer, Tonia Tisdell, Lanre Kehinde, Altay Bayındır, Alihan Kubalas, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Haberleri İstatistikleri
Gaziantepspor: Şenol Can, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, Mustafa Emirhan Özyaşar, İlker Günaslan, Musa Emre Yakar, Ahmet Olğun, Oktay Aydin, Gökhan Çamur, Cuma Furkan Özyaşar, Yusuf Erdem
Teknik Direktör: Erol Kolcu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Gökmen Baltacı, Bersan Duran, Caner Ak
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.