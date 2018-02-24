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Balıkesirspor Baltok - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
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BALIKESİRSPOR BALTOK - SAMSUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor Baltok - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 24. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor Baltok - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 24. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Furkan Çil, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Jonathan Serge Folly Ayıte, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Zorbay Küçük, Murat Temel, Seyfettin Ünal, İlker Yasin Avcı

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