Balıkesirspor Baltok - Samsunspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 24. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Furkan Çil, Okan Alkan, Mahatma Osumanu Otoo, Burak Çalık, Bülent Cevahir, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
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Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Jonathan Serge Folly Ayıte, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
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Hakem: Zorbay Küçük, Murat Temel, Seyfettin Ünal, İlker Yasin Avcı
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