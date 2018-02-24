Fikret Orman, Quaresma'yı özel olarak uyardı

Şampiyonlar Ligi serüveninden sonra tüm enerjisini lige çeviren Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin stratejisi belirlendi. Başkan Fikret Orman, tüm camianın sakin ve soğukkanlı davranması gerektiğini söyledi.

Geçen seneki Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisini ve bunun olumsuz durumlarını örnek gösteren Orman, "Bu derbi bizim için sıradan bir maç havasında olmalı... Gerginlik yerine birlik olmamız gerek. Özellikle tribünler maç öncesi ve maç sırasında soğukkanlı olmalı. Gerilim bize değil rakibe yarar" dedi. Siyah-beyazlıların başkanının, "Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Buradan alacağımız üç puan bizi şampiyonluk yarışında daha üst seviyeye çıkaracaktır" diye konuştuğu öğrenildi.

Quaresma'ya uyarı

Tribünler konusunda kulüp içerisinden bazı kişileri de görevlendiren Başkan Fikret Orman'ın ayrıca futbolcuların da, rakip oyuncularla gereksiz tartışmalara girmemesini istedi. Geçen sene Robin Van Persie'nin, Oğuzhan ve Tosic ile yaşadıklarını anımsatan Orman, ortamın yeniden o hale getirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Derbide görülecek bir kırmızı kartın, tüm planları bozabileceğini de göz önünde bulunduran siyah - beyazlı kulübün başkanı, bu nedenle derbide sabırlı futbol oynanması gerektiğini de, yönetici arkadaşlarına bildirdi.

Başkan Fikret Orman'ın yanı sıra, teknik direktör Şenol Güneş'in de aynı şekilde futbolcuları uyararak, saha içi tahriklere dikkat edilmesi gerektiğini söylediği vurgulandı. Bu konuda en ciddi uyarının ise Kadıköy'deki maçta kırmızı kart gören Quaresma'ya yapıldığı öğrenildi.