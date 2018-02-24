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Beşiktaş'ta Vida sıkıntısı
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BEŞİKTAŞ'TA VİDA SIKINTISI

Beşiktaş'ta Vida sıkıntısı

Bayern Münih maçında gördüğü kırmızı kart sonrasında ağlayarak oyundan çıkan Hırvat stoper büyük bir hayal kırıklığı yaşarken adeta dünyaya küstü.

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Güneş'in "sürekli geri kaçarak sistemi aksattığını" açıkladığı Vida için bir de "Mitrovic'in de gerisinde" deyince birkaç saat sonra sakat olduğu haberleri çıktı. Fakat Vida'nın iyi olduğu F.Bahçe derbisinde moral bozukluğu yüzünden kulübede olacağı bildirildi. (Fotomaç)

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