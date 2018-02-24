Beşiktaş'ta Vida sıkıntısı

Güneş'in "sürekli geri kaçarak sistemi aksattığını" açıkladığı Vida için bir de "Mitrovic'in de gerisinde" deyince birkaç saat sonra sakat olduğu haberleri çıktı. Fakat Vida'nın iyi olduğu F.Bahçe derbisinde moral bozukluğu yüzünden kulübede olacağı bildirildi. (Fotomaç)