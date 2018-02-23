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Akhisar Bel. 3 - Atiker Konyaspor 0
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AKHİSAR BEL. 3 - ATİKER KONYASPOR 0

Akhisar Bel. 3 - Atiker Konyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Akhisar Bel. ile Atiker Konyaspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Akhisar Bel. 3-0 kazandı.

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Akhisar Bel. 3 - Atiker Konyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Akhisar Bel. ile Atiker Konyaspor Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisar Bel. 3-0 kazandı.

Akhisar Bel.: Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Daniel Larsson, Soner Aydoğdu (89' Bilal Kısa), Muğdat Çelik (79' Serginho Mineiro), Eray Ataseven, Evgen Seleznyov (86' Paulo Henrique)

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Samuel Eto'o (80' Orkan Çınar), Ali Çamdalı, Mehdi Bourabia, Deni Milosevic (61' Volkan Şen), Amir Hadziahmetovic (46' Moryke Fofana), Adis Jahovic

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar, Ali Şansalan

Goller: DK 15: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.), DK 68: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.), DK 88: Serginho Mineiro (Akhisar Bel.)

Sarı Kartlar: DK 4: Abdoul Sissoko (Akhisar Bel.), DK 12: Samuel Eto'o (Atiker Konyaspor), DK 45: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), DK 74: Ömer Bayram (Akhisar Bel.), DK 82: Evgen Seleznyov (Akhisar Bel.)

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