Galatasaray 5 - Bursaspor 0
Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Galatasaray ile Bursaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 5-0 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes (67' Mariano Filho), Sofiane Feghouli, Ryan Donk (54' Yasin Öztekin), Selçuk İnan (76' Eren Derdiyok), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Ertuğrul Ersoy, William Troost-ekong, John Bostock, Joshua John (73' Furkan Soyalp), Aziz Behich, Mikel Agu, Abdullahi Shehu, Pablo Batalla (63' Yusuf Erdoğan), Bogdan Stancu (34' Sinan Bakış)
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 11: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 42: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 49: Serdar Aziz (Galatasaray), DK 72: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 90: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)
Sarı Kart: DK 69: Selçuk İnan (Galatasaray)
Kırmızı Kart: DK 38: William Troost-ekong (Bursaspor)
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