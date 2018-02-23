﻿
Galatasaray 5 - Bursaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY 5 - BURSASPOR 0

Galatasaray 5 - Bursaspor 0

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Galatasaray ile Bursaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 5-0 kazandı.

425 Okunma

Galatasaray 5 - Bursaspor 0

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Galatasaray ile Bursaspor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 5-0 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes (67' Mariano Filho), Sofiane Feghouli, Ryan Donk (54' Yasin Öztekin), Selçuk İnan (76' Eren Derdiyok), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

Teknik Direktör: Fatih Terim

Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Ertuğrul Ersoy, William Troost-ekong, John Bostock, Joshua John (73' Furkan Soyalp), Aziz Behich, Mikel Agu, Abdullahi Shehu, Pablo Batalla (63' Yusuf Erdoğan), Bogdan Stancu (34' Sinan Bakış)

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 11: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 42: Garry Rodrigues (Galatasaray), DK 49: Serdar Aziz (Galatasaray), DK 72: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 90: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Sarı Kart: DK 69: Selçuk İnan (Galatasaray)

Kırmızı Kart: DK 38: William Troost-ekong (Bursaspor)

﻿

Galatasaray - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Emre Aşık: Hagi bana kafayı takmıştı!
Fatih Terim: Cengiz Ünder'i size ben anlatayım! 
Bursaspor'da Moussa Sow şoku!
Galatasaray'da yeni dönem! Yönetim düğmeye bastı...
Fatih Terim'in Gomis endişesi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿