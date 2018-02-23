Akhisar Bel. - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Akhisar Bel. ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, Eray Ataseven, Muğdat Çelik, Soner Aydoğdu, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Yevgen Seleznov, Mustafa Yumlu, Danıel Alexander Larsson, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Okan Buruk
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Denı Mılosevıc, Amır Hadzıahmetovıc, Wilfried Moke Abro, Mehdi Bourabıa, Samuel Eto O Fıls, Adıs Jahovıc, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar, Ali Şansalan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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