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Galatasaray - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GALATASARAY - BURSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Galatasaray - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 23. haftasında Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Galatasaray - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 23. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Aziz Eraltay, Josua Arnold John, Abdullahı Shehu, Ndubısı Mıkel Agu, John Joseph Bostock, William Paul Ekong

Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen

Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz, Mustafa Öğretmenoğlu

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