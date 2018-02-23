Galatasaray - Bursaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Galatasaray - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 23. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, Bafetıbı Gomıs, Garry Mendes Rodrıgues, Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Aziz Eraltay, Josua Arnold John, Abdullahı Shehu, Ndubısı Mıkel Agu, John Joseph Bostock, William Paul Ekong
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz, Mustafa Öğretmenoğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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