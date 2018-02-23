Cenk'e Allardyce’dan kötü haber

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Premier Lig’in 28. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Watford mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenledi.
İngiliz teknik adam, Watford deplasmanında ileri uçta büyük olasılıkla Oumar Niasse ile başlayacağını açıkladı.
Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrolarına kattıkları Cenk Tosun’un bu mücadelede ilk 11’de forma giyemeyeceğini aktaran Allardyce, ilerleyen haftalarda Cenk’in genç futbolcu Dominic Calvert-Lewin ile sıkı bir rekabet içerisinde olacağını belirtti.
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