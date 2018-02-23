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Beşiktaş'a yeni golcü! Sürpriz iddia...
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BEŞİKTAŞ'A YENİ GOLCÜ! SÜRPRİZ İDDİA...

Beşiktaş'a yeni golcü! Sürpriz iddia...

Ukrayna basını, Beşiktaş'ın gelecek sezon için Facundo Ferreyra ile anlaştığını iddia etti.

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Shakhtar, Roma’yı 2-1 yenerken, Facundo Ferreyra hem attığı gol hem de oynadığı futbolla maça damga vurdu.

Fotospor'un haberine göre; Arjantinli golcü ile ilgili sürpriz iddia ise Ukrayna’nın Şampiyonalar Ligi yayımcısı Ukrayina TV’den geldi. Shakhtar’ın Ferreyra’yı sözleşme yenileme konusunda ikna edemediği iddia edildi. Dinamo Kiev’in Vida’yı kaybettiği gibi Beşiktaş’ın bu kez de Ferreyra’yı Shakhtar’ın elinden güçlü maddi kaynağı ile kapacağı iddia edildi.

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