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Hacettepe de Bugsaş hazırlıkları sürüyor
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HACETTEPE DE BUGSAŞ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Hacettepe de Bugsaş hazırlıkları sürüyor

Pazartesi günü 13.30’da Bugsaş Spor’u ağırlayacak olan Hacettepe, maç hazırlıklarına bugün yaptığı taktik ağırlıklı idmanla devam etti.

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Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanla son buldu.

Ligde 3.sırada yer alan Hacettepe'nin 19 Mayıs Stadı'nda Pazartesi günü 13.30'da oynayacağı maçın hakemi Emre Kargın olacak.

 

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