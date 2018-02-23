Trabzonspor'dan yalanlama!

Yapılan duyuruda kulübün bu yönde almış olduğu herhangi bir karar olmadığı vurgulandı.

KAP'a yapılan bildirim şu şekilde;

"Basın-yayın organlarında çıkan "Katarlılar Kulübü Satın Alıyor" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşebilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak herhangi bir husus bulunmamakla birlikte, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"