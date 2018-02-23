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Fenerbahçe'de Valbuena bilmecesi!
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FENERBAHÇE'DE VALBUENA BİLMECESİ!

Fenerbahçe'de Valbuena bilmecesi!

Fenerbahçe, 25 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. 

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertliler basına açık olan son bölümde dar alanda pas ve 5’e 2 top kapma çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe’de kasığında ağrı olan Mathieu Valbuena antrenmana katılmadı. Valbuena’nın durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.

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