Fenerbahçe'de Valbuena bilmecesi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve istasyon çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertliler basına açık olan son bölümde dar alanda pas ve 5’e 2 top kapma çalışmaları yaptı.
Fenerbahçe’de kasığında ağrı olan Mathieu Valbuena antrenmana katılmadı. Valbuena’nın durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.
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