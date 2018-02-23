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Emre Aşık: Hagi bana kafayı takmıştı!
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EMRE AŞIK: HAGİ BANA KAFAYI TAKMIŞTI!

Emre Aşık: Hagi bana kafayı takmıştı!

Türk futbolunun efsane isimlerinden Emre Aşık, İstanbulspor foması giydiği dönemde Hagi ile yaşadığı ilginç bir anısını paylaştı.

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beIN SPORTS’ta yayınlanan ‘Soyunma Odası’ programına konuk olan Emre Aşık, Hagi’yle arasında geçen ilginç anıyı paylaştı.

İşte Emre Aşık’ın efsane isim Hagi ile geçen o anısı:

‘İstanbulspor – Galatasaray maçını oynuyoruz Bayrampaşa stadında, 0-0 bitti maç. Maçın içerisinde bir pozisyonda Hagi’ye yanlışlıkla omuz attım burnu kanadı. O pozisyondan sonra Hagi kafayı bana taktı. Sonra korner pozisyonu oldu, beni Popescu tutuyordu, Hagi Popescu’ya ‘ben tutucağım onu’ dedi. Ben bunu görünce hakemi uyardım. Hagi orta hakeme baktı, yan hakeme baktı tam ben giderken bana bir vurdu benim de burun gitti. Hatta hakemler pozisyonu göremedi daha sonra görüntülerden ceza aldı. Ama buna rağmen daha sonra benim takıma alınmam için olumlu rapor veren de yine Hagi olmuştu.’
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