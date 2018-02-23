Ankaragücü: Kahraman askerlerimizin yanındayız

İşte Ankaragücü'nden yapılan açıklama;

Başkanımız Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantı sonrası: Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden kahraman Mehmetçiğimize destek amacı ile hafta sonu oynayacağımız Gaziantepspor müsabakasının gelirlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağışlayacağını açıkladı.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün kuruluş felsefesine uygun hareket ederek, her zaman vatanımız, milletimiz ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında ve destekçisi olduğumuzu belirten Yönetim Kurulumuz yapılan toplantının ardından şu açılamayı yaptı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Afrin’de, bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda, vatanımız ve milletimizin bekası için kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimizi selamlıyor, vatan, millet ve bayrak aşkı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükran ile anıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan gazilerimize de acil şifalar diliyoruz.”

Aziz Türk milletinin güç ve cesaretini tüm dünyaya gösteren kahraman ordumuz, sadece ülkemiz için değil bölge halkları için de barış, güven ve huzurun teminatı olmuştur. Kahraman Mehmetçiklerimiz, Afrin harekâtında sadece silahlı mücadele ile değil, verdiği insanlık dersi ile de peygamber ocağı olarak da bilinen şanlı ordumuzun asil ruhunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Bu duygu ve düşünceler ile milletçe etrafında tek vücut olduğumuz Afrin harekatına destek olmak için, 24 Şubat Cumartesi günü, 19 Mayıs Stadyumu’nda oynayacağımız Gaziantepspor müsabakasının gelirlerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağışlayacağız.

Aziz Türk Milletinin birlik ve beraberliğini, huzurunu ve güvenliğini hiçbir güç bozamayacaktır. Bozmaya da gücü yetmeyecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MKE ANKARAGÜCÜ YÖNETİM KURULU