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Avrupa futbolunda zorlu pazar
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AVRUPA FUTBOLUNDA ZORLU PAZAR

Avrupa futbolunda zorlu pazar

Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde bu pazar günü, taraftarları heyecanlandıracak önemli maçlar oynanacak.

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İngiltere Premier Lig'de 28. haftanın en önemli maçında, şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda TSİ 17.05'te Chelsea'yi ağırlayacak.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak İngiltere Ligi Kupası finalinde ise Manchester City ile Arsenal, TSİ 19.30'da kozlarını paylaşacak.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında ise milli futbolcu Cengiz Ünder'in üstün performansının yardımıyla son 3 lig maçını kazanan Roma, Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.45'te Milan'ı konuk edecek.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren ikinci sıradaki Atletico Madrid ise Sevilla deplasmanında puan arayacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Olympique Marsilya'yı TSİ 23.00'te evinde ağırlayacak.

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 25. haftasında da lider PSV Eindhoven, eski Fenerbahçeli Robin van Persie'nin formasını giydiği Feyenoord ile deplasmanda TSİ 16.30'da karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak İstanbul derbisinde ise Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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