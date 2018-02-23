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Giresunspor’da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
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GİRESUNSPOR’DA YILMAZ VURAL İLE YOLLAR AYRILDI

Giresunspor’da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

TFF 1’inci lig ekibi Akın Çorap Giresunspor’da 3 hafta önce göreve başlayan Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.

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Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, 3 hafta önce anlaştıkları teknik direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Bozbağ,”Hocamız ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık” dedi.

Akın Çorap Giresunspor’da 3 hafta önce göreve getirilen Yılmaz Vural takımın başında sahaya çıktığı 3 maçı da kaybetmişti.

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