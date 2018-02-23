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Spor Toto 1. Lig'de lider değişti
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SPOR TOTO 1. LİG'DE LİDER DEĞİŞTİ

Spor Toto 1. Lig'de lider değişti

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından Çaykur Rizespor liderliğe yükseldi.

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Konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor, puanını 44'e yükselterek haftayı lider tamamladı.

Haftanın son maçlarında bugün Adanaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Boluspor ise sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: 3-0

Samsunspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Gaziantepspor-Altınordu: 0-1

Denizlispor-Ümraniyespor: 2-0

Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep: 1-4

İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor: 1-0

Tetiş Yapı Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor: 2-1

Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Adanaspor-Adana Demirspor: 1-0

Puan durumu

 

Spor Toto 1. Lig
 
  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ÇAYKUR RİZESPOR 23 13 5 5 47 30 17 44
2. ÜMRANİYESPOR 23 12 5 6 36 22 14 41
3. MKE ANKARAGÜCÜ 23 11 7 5 32 22 10 40
4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 23 10 8 5 39 18 21 38
5. İSTANBULSPOR 23 11 5 7 26 22 4 38
6. ALTINORDU 23 10 6 7 35 28 7 36
7. BOLUSPOR 23 10 4 9 30 22 8 34
8. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 23 9 7 7 30 26 4 34
9. ADANASPOR 23 9 6 8 27 34 -7 33
10. AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 23 8 7 8 28 26 2 31
11. BALIKESİRSPOR BALTOK 23 9 6 8 39 37 2 30
12. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 23 7 9 7 27 26 1 30
13. SAMSUNSPOR 23 6 10 7 22 28 -6 28
14. ESKİŞEHİRSPOR 23 8 6 9 41 37 4 27
15. ADANA DEMİRSPOR 23 6 6 11 28 34 -6 24
16. DENİZLİSPOR 23 6 5 12 24 33 -9 23
17. GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 23 7 2 14 25 39 -14 14
18. GAZİANTEPSPOR 23 1 4 18 9 61 -52
 
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