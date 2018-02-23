Spor Toto 1. Lig'de lider değişti

Konuk ettiği Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor, puanını 44'e yükselterek haftayı lider tamamladı.
Haftanın son maçlarında bugün Adanaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Boluspor ise sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok: 3-0
Samsunspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Gaziantepspor-Altınordu: 0-1
Denizlispor-Ümraniyespor: 2-0
Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep: 1-4
İstanbulspor-Grandmedical Manisaspor: 1-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Akın Çorap Giresunspor: 2-1
Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1
Adanaspor-Adana Demirspor: 1-0
Puan durumu
|Spor Toto 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|13
|5
|5
|47
|30
|17
|44
|2.
|ÜMRANİYESPOR
|23
|12
|5
|6
|36
|22
|14
|41
|3.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|11
|7
|5
|32
|22
|10
|40
|4.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|23
|10
|8
|5
|39
|18
|21
|38
|5.
|İSTANBULSPOR
|23
|11
|5
|7
|26
|22
|4
|38
|6.
|ALTINORDU
|23
|10
|6
|7
|35
|28
|7
|36
|7.
|BOLUSPOR
|23
|10
|4
|9
|30
|22
|8
|34
|8.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|23
|9
|7
|7
|30
|26
|4
|34
|9.
|ADANASPOR
|23
|9
|6
|8
|27
|34
|-7
|33
|10.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|23
|8
|7
|8
|28
|26
|2
|31
|11.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|23
|9
|6
|8
|39
|37
|2
|30
|12.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|23
|7
|9
|7
|27
|26
|1
|30
|13.
|SAMSUNSPOR
|23
|6
|10
|7
|22
|28
|-6
|28
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|23
|8
|6
|9
|41
|37
|4
|27
|15.
|ADANA DEMİRSPOR
|23
|6
|6
|11
|28
|34
|-6
|24
|16.
|DENİZLİSPOR
|23
|6
|5
|12
|24
|33
|-9
|23
|17.
|GRANDMEDİCAL MANİSASPOR
|23
|7
|2
|14
|25
|39
|-14
|14
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|23
|1
|4
|18
|9
|61
|-52
|4
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