Adanaspor 1 - Adana Demirspor 0
TFF 1.Lig 23. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 1-0 kazandı.
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Berkan Yıldırım, Didi, Emre Can Coşkun, Renan Diniz, Vladimir Koman, Tevfik Altındağ, Bekir Yılmaz (65' Mustafa Sevgi), Bahattin Köse (81' Abdulaziz Solmaz), Oğuz Han Aynaoğlu (59' Uche Kalu), Roni Gleison
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Lalawele Atakora (70' Aydın Yılmaz), Savaş Yılmaz (79' Yiğit İncedemir), Kubilay Sönmez, Atabey Çiçek, Theodore Mendy, Robert Tambe (46' Gege Geirton)
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral, Atilla Karaoğlan
Gol: DK 89: Roni Gleison (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 36: Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), DK 36: Tevfik Altındağ (Adanaspor), DK 43: Kubilay Sönmez (Adana Demirspor), DK 63: Vladimir Koman (Adanaspor), DK 77: Sezer Özmen (Adana Demirspor), DK 90: Roni Gleison (Adanaspor)
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