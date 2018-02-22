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İşte Adanaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 23. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adanaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 23. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Can Coşkun, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu, Tevfik Altındağ, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Adana Demirspor: Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Robert Ndıp Tambe, İsmail Şahmalı, Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Theodore Bernard Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral, Atilla Karaoğlan

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