İşte Adanaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 23. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Can Coşkun, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu, Tevfik Altındağ, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Robert Ndıp Tambe, İsmail Şahmalı, Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz, Theodore Bernard Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral, Atilla Karaoğlan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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