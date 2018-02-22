Boluspor 1 - BB Erzurumspor 1
TFF 1.Lig 23. haftasında Boluspor ile BB Erzurumspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Renato Arapi, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Özgür İleri (70' İshak Çakmak), Sefa Yılmaz (77' Guido Kocer), Mustafa Durak (46' Chukwuma Akabueze), Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan, Rydell Poepon
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Muammer Atalay, Stephane Acka, Demba Savage, Burhan Eşer (65' Taylan Antalyalı), Metin Yüksel, Jasmin Scuk, Mert Nobre (73' Christian Bekamenga), Gökhan Karadeniz (90' Osman Şahin)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Ata Yıldırım, Özer Özden
Goller: DK 23: Mert Nobre (Boluspor), DK 55: Mert Nobre (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: DK 36: Mustafa Durak (Boluspor), DK 74: Gökhan Değirmenci (Boluspor)
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