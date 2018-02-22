﻿
Boluspor 1 - BB Erzurumspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BOLUSPOR 1 - BB ERZURUMSPOR 1

Boluspor 1 - BB Erzurumspor 1

TFF 1.Lig 23. haftasında Boluspor ile BB Erzurumspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

241 Okunma

Boluspor 1 - BB Erzurumspor 1

TFF 1.Lig 23. haftasında Boluspor ile BB Erzurumspor Bolu Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Göksu Alhas, Renato Arapi, Cengiz Umut Meraş, Mamadou Diarra, Özgür İleri (70' İshak Çakmak), Sefa Yılmaz (77' Guido Kocer), Mustafa Durak (46' Chukwuma Akabueze), Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan, Rydell Poepon

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Jasmin Trtovac, Tolga Ünlü, Muammer Atalay, Stephane Acka, Demba Savage, Burhan Eşer (65' Taylan Antalyalı), Metin Yüksel, Jasmin Scuk, Mert Nobre (73' Christian Bekamenga), Gökhan Karadeniz (90' Osman Şahin)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Ata Yıldırım, Özer Özden

Goller: DK 23: Mert Nobre (Boluspor), DK 55: Mert Nobre (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Mustafa Durak (Boluspor), DK 74: Gökhan Değirmenci (Boluspor)

﻿

Boluspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Adana Demirspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
BB Erzurumspor 5 - Gaziantepspor 1
BB Erzurumspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...
1
Futbol: Haftanın programı
Samsunspor 1 - BB Erzurumspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿