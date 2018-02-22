Ankaragücü taraftarına Digitürk'ten güzel haber

Ankaragücü Başkan Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Digiturk ile bir sezonluk yayın paketi anlaşması gerçekleştirdi.

Türkiye çapında geçerli olacak anlaşma ile takıma gönül veren taraftarlar, takımın karşılaşmalarını avantajlı fiyatlar ile izleyebilecek, yanı sıra kulübe maddi destek sağlayabilecekler.

Ankaragücü ile Digiturk arasında yapılan işbirliği kapsamında taraftarlara çok özel avantajlar bekliyor. Taraftarlar, takımın maçları için gerçekleştirecekleri Digiturk üyeliği ile ilk 3 ay için aylık sadece 13,50 TL ödeyecek. 12 aylık taahhüt ile yapılacak üyeliklerde ise kalan 9 ay için her ay 27,00 TL’lik bir ücret ödeyerek takımın 2017-2018 sezonunda oynayacağı maçları izleyebilecekler. Taraftarlarımız, bu avantajların yanı sıra ilk 2 ay Süper Lig maçlarının yayınını da ücretsiz olarak izleyebilecekler.

Ayrıca, İngiltere Premier Ligi’ni, Digiturk’ün istenilen içeriğe zaman ve mekândan bağımsız erişimsunan“beIN CONNECT” uygulaması üzerinden televizyonda, tablette, internette veya cep telefonunda izleyebilecekler.

6BN kodu ile üye olan taraftarlar, olağandan düşük bir miktar ile üye olurken takımlarına da maddi destek sağlayacaklar.

Anlaşmanın iki taraf için de iyi olmasını dilediğini belirten Başkan Mehmet Yiğiner, “Güçlü bir taraftar topluluğuna sahibiz. Büyük kitlelere hitap eden bir kulübüz. Tabi geçtiğimiz sezonlarda oynadığımız ligin yayıncı kuruluşu yoktu. Bu açıdan yayıncı kuruluşun önemini hepimiz biliyoruz. Taraftarlarımız 6BN kodu ile Digiturk’e üye olarak hem avantajlı paket sahibi olacaklar hem de takımlarına sahip çıkacaklar” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü’nün Türk sporunda çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Digiturk Türkiye Pazarlama Müdürü Ali Özyürek, “Ankaragücü, güzel günlere doğru koşuyor. Biz de bu anlamda hem prestij hem de maddi katkı sağlama amacı ile bu anlaşmayı yapıyoruz. Birçok kulüp ile bu anlaşmayı gerçekleştirdik ancak tabi ki de Ankaragücü’nün bize katkısı çok fazla oldu ve daha da devam edecektir. Biz de bu anlamda başkentimizin güzide kulübüne maddi destek ile katkı sağlayacağız. Ankaragücü’nün hedefi her zaman yukarısıdır.” dedi.