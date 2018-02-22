Osmanlıspor’dan tempolu antrenman

Son haftalardaki kötü gidişe dur demeyi hedefleyen Başkent ekibi, yüksek tempoda çalışmalarını devam ettirdi. Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak olan Mor-Sarılılar’ın bugün ki antrenmanı 1 saat 40 dakika sürdü. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Numan Çürüksu ve Özer Hurmacı tedbir amaçlı katılmadı.

Isınma koşusuyla start alan günün tek çalışmasına oyuncular, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılılar taktik ağırlıklı çalışmaya geçti. Antrenman taktiğe yönelik maçla son buldu.