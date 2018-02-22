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Bursaspor'da Moussa Sow şoku!
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BURSASPOR'DA MOUSSA SOW ŞOKU!

Bursaspor'da Moussa Sow şoku!

Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlarken kafile yola çıktı. Sakatlığını tamamen atlatamayan Moussa Sow kadroya dahil edilmedi.

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Süper Lig'in 23'üncü haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı.

Öğle saatlerinde ise kafile, tesislerden yola çıktı. Teknik Direktör Paul Le Guen, fiziki yetersizliği sebebiyle Moussa Sow'u, Galatasaray maçının kadrosuna dahil etmedi. Senegalli oyuncu, hafta içerisinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını gerçekleştirmişti. Sow'un dışında kart cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek olan Gheorghe Grozav ve sakatlığı devam eden Emmanuel Badu ve Kubilay Kanatsızkuş da maç kafilesinde yer almadı.

TARAFTAR UĞURLADI

Öte yandan yeşil-beyazlı kafileyi, tesislerden çıkışta bir grup taraftar karşıladı. Takım kaptanları Pablo Martin Batalla ve kaleci Harun Tekin'e maça dair temennilerini ileten taraftar, "Elinzden geleni yapın, 5 yeseniz de arkanızdayız. Formayı terletin" ifadelerini kullandı.

Ardından tezahüratlarla takımlarına destek olan yeşil beyazlı taraftarlar, takımlarını İstanbul'a uğurlandı. Bursaspor kafilesi, İstanbul'a ulaşmasının ardından kamp yapacağı otele giriş yaparak maç saatini beklemeye başlayacak. Yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak olan maçı Bülent Yıldırım yönetecek.

 

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