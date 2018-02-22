Boluspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Boluspor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 23. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Arslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: Göksu Alhas, Renato Arapı, Mamadou Dıarra, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Melih Okutan, Sefa Yılmaz, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Muammer Atalay, Hakan Canbazoğlu, Jasmın Scuk, Demba Savage
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Ata Yıldırım, Özer Özden
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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