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Boluspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BOLUSPOR - BB ERZURUMSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Boluspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 23. haftasında Boluspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Boluspor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 23. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Arslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: Göksu Alhas, Renato Arapı, Mamadou Dıarra, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Melih Okutan, Sefa Yılmaz, Gökhan Değirmenci, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş, Mustafa Durak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Jasmın Trtovac, Mert Nobre, Tolga Ünlü, Gökhan Karadeniz, Metin Yüksel, Burhan Eşer, Muammer Atalay, Hakan Canbazoğlu, Jasmın Scuk, Demba Savage

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Ata Yıldırım, Özer Özden

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