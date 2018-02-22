Göztepe'de Tuna motive ediyor

Kötü sonuçların ardından futbolcularıyla teker teker görüşen Tuna, takımı en iyi şekilde maça motive etmeye çalışırken, özellikle performansı düşen isimlere uyarılarda bulundu. Her fırsatta oyuncularına güveninin tam olduğunu vurgulayan Tuna’nın toplantılarda, "Biz iyi bir takımız. 6 maçtır kazanamamamız bizim kaliteli bir ekip olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Sivasspor karşılaşmasında taraftarımız bizden çok şey bekliyor. Geride kalan haftaları unutalım. Sivasspor’a karşı kazanıp yeni bir sayfa açalım. Daha önce de kazanamama serisi yakalamıştık, 1 galibiyet hepimizi ayağa kaldırır" ifdalerini kullandığı öğrenildi.



Tuna’nın özellikle son haftalarda eleştirilen stoper Kosanovic ve golcü Ghilas’ın üzerinde durduğu belirtildi. Gençlerbirliği maçında cezaları nedeniyle oynayamayan kaleci Beto ve orta saha oyuncusu Castro’nun yanı sıra sağ dizinden sakatlığı bulunan Kadu’nun takıma dönecek olması da Tamer Tuna’yı rahatlattı. Üç futbolcuyu yeniden on bire monte edecek Tuna’nın, kırmızı kart cezalısı sol bek Traore’nin yokluğunda ise Leo Schwechlen’e şans vereceği bildirildi.



Tamer Tuna’nın ayrıca orta saha oyuncularından, Demba Ba’yı daha çok beslemelerini de istediği vurgulandı. Maçın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren defans oyuncusu Hakan Çinemre ile forvet Ömer, Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek. Mete Kalkavan’ın düdük çalacağı maçın bilet fiyatları ise VIP tribün 216, numaralı tribün 109, kuzey kale arkası 16.5 ve misafir tribün 22 TL olarak belirlendi.