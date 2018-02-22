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Gençlerbirliği, Başakşehir hazırlığına başladı
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GENÇLERBİRLİĞİ, BAŞAKŞEHİR HAZIRLIĞINA BAŞLADI

Gençlerbirliği, Başakşehir hazırlığına başladı

Spor Toto Süper Lig'in Ankara takımlarından olan Gençlerbirliği dün akşam hazırlık antrenmanı yaptı.

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Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir’la karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarına dün akşam yaptığı tek antrenmanla başladı.

Isınma koşusu ve ısına hareketleri ile başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile sonlandı. Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık doksan dakika sürdü.

Florentin Pogba, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

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