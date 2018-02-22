Galatasaray'da yeni dönem! Yönetim düğmeye bastı...

Mustafa Cengiz yönetimi, Galatasaray'da yeni bir dönem başlatıyor... Sarı kırmızılı kulübün içinde bulunduğu mali tablo ve sürekli döviz kuru farkı nedeniyle yaşadığı zarar ve büyük yük nedeniyle Başkan Cengiz sürpriz bir formülü devreye sokma kararı aldı.

Cengiz, sözleşmesi sona erecek olan yerli futbolcuların yeni kontratlarını Türk Lirası üzerinden yapmayı planlıyor.

YENİ DÖNEM

Mayıs ayındaki Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday olacağını deklare eden Mustafa Cengiz'in başkanlığa tekrar seçilmesi halinde bu düşüncesini yürürlüğe sokmayı planladığı öğrenildi.

Teknik heyetin takımda kalmasını ya da sözleşme uzatılmasını istediği oyuncularla Başkan Mustafa Cengiz Türk Lirası üzerinden anlaşma yapmak istiyor. (Spor Arena)