﻿
Galatasaray'da yeni dönem! Yönetim düğmeye bastı...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY'DA YENİ DÖNEM! YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI...

Galatasaray'da yeni dönem! Yönetim düğmeye bastı...

Galatasaray'da yönetim kritik bir karara imza atıyor...

413 Okunma

Mustafa Cengiz yönetimi, Galatasaray'da yeni bir dönem başlatıyor... Sarı kırmızılı kulübün içinde bulunduğu mali tablo ve sürekli döviz kuru farkı nedeniyle yaşadığı zarar ve büyük yük nedeniyle Başkan Cengiz sürpriz bir formülü devreye sokma kararı aldı.

Cengiz, sözleşmesi sona erecek olan yerli futbolcuların yeni kontratlarını Türk Lirası üzerinden yapmayı planlıyor.

YENİ DÖNEM

Mayıs ayındaki Seçimli Genel Kurul'da yeniden aday olacağını deklare eden Mustafa Cengiz'in başkanlığa tekrar seçilmesi halinde bu düşüncesini yürürlüğe sokmayı planladığı öğrenildi.

Teknik heyetin takımda kalmasını ya da sözleşme uzatılmasını istediği oyuncularla Başkan Mustafa Cengiz Türk Lirası üzerinden anlaşma yapmak istiyor. (Spor Arena)

ETİKETLER #Galatasaray
Fatih Terim'in Gomis endişesi!
Galatasaray ile Bursaspor 98. randevuda
Galatasaray'a Fernando müjdesi
Galatasaray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya sevkedildi
Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar
Galatasaray, Jeunesse ile sözleşme imzaladı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿