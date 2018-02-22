Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek?

Dev derbinin hakemi belli oldu. Beşikaş Fenerbahçe karşılaşmasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca taraftarın BJK-FB hakemi kim sorusu cevap buldu. Peki derbinin hakemi kim?, FB-BJK derbisini kim yönetecek. 25 Şubat Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
DERBİNİN HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR
25 Şubat Pazat günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek.
YARIN:
20.00 Galatasaray - Bursaspor (BÜLENT YILDIRIM)
20:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor (ALİ PALABIYIK)
24 ŞUBAT CUMARTESİ
16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (HALİL UMUT MELER)
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor(SERKAN ÇINAR)
25 ŞUBAT PAZAR
13:30 Osmanlıspor - Antalyaspor (HÜSEYİN GÖÇEK)
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor (BAHATTİN ŞİMŞEK)
16:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor (METE KALKAVAN)
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (CÜNEYT ÇAKIR)
26 ŞUBAT PAZARTESİ
20:00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği (ÜMİT ÖZTÜRK)
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