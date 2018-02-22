Samsunspor'dan Afrin'e mesaj

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde gönüllü gençlerin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral vermek için başlattığı "Samsun'dan Afrin'e mesaj var" kampanyasına Samsunsporlu futbolcular da destek verdi.

Teknik direktör Engin İpekoğlu, takım kaptanı Ahmet Burak Solakel ile Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan ve Gökay Iravul, harekata katılan askerlere hitaben not kağıtlarına duygularını yazdı.

Mesajına Mehmetçik'e teşekkür ederek başlayan İpekoğlu, "Vatanın bütünlüğü uğruna canını seve seve veren kahraman Mehmetler, dualarımız sizinledir. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Futbolcular Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan ve Gökay Iravul ise ortak mesajlarında şunları kaydetti:

"Aziz vatanımızın şerefli, gururlu ve kahraman Mehmetçikleri. Bu vatan size minnettardır. İnşallah harekat başarılı ile sonuçlanacak ve en kısa sürede aileniz, sevdiklerinize döneceksiniz. Samsunsporlu futbolcular olarak sizlerle ne kadar gurur duysak az. Allah yardımcınız olsun."

Yazılan notları toplayan gençlik merkezi görevlileri, daha sonra bunları Afrin'e gönderecek.