Cenk Tosun'dan flaş itiraf!

Devre arasında rekor bir bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan ayrılarak Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, kulübün resmi sitesine önemli açıklamalar yaptı.



Merseyside ekibine geldiğinden bu yana yeteri kadar süre alamayan milli futbolcu, "Everton'ın büyük başarılara ulaşmasına katkı sağlayacak bir oyuncuya dönüşmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Ada'daki ilk birkaç haftasında fiziksel açıdan büyük zorluklar yaşadığını itiraf eden Cenk, bununla birlikte Premier Lig'e alıştığını ve kendisini artık daha rahat hissettiğini belirtti.



Golcü futbolcu, Everton'ın Premier Lig'de Tottenham Hotspur ve West Bromwich Albion'la oynadığı maçlara ilk 11'de çıkmış fakat diğer mücadelelerde yedek soyunmuştu.