Fatih Terim'in Gomis endişesi!

İnce, "Bugün de bayılsa 3 dakika sonra idmana çıkmasında bir sakınca olmadığına dair Türkiye'nin en yetkili kardiyologlarından alınmış raporumuz var" dedi.

HAYAT DEVAM EDİYOR

Kasımpaşa maçının herkesi korkutan Bafetimbi Gomis hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Hastalığıyla barışık bir hayat süren ve kontrolleri temiz çıkan yıldız oyuncu, takımdaki yerini almak istiyor. Ancak Fatih Terim halen kararsız. (Fotomaç)