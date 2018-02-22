﻿
Fatih Terim'in Gomis endişesi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

FATİH TERİM'İN GOMİS ENDİŞESİ!

Fatih Terim'in Gomis endişesi!

Galatasaray Doktoru Yener İnce, Terim'in, 'Tekrar o raporlar gelmeden maça çıkmasına izin vermem' dediğini açıkladı.

369 Okunma

İnce, "Bugün de bayılsa 3 dakika sonra idmana çıkmasında bir sakınca olmadığına dair Türkiye'nin en yetkili kardiyologlarından alınmış raporumuz var" dedi.

HAYAT DEVAM EDİYOR

Kasımpaşa maçının herkesi korkutan Bafetimbi Gomis hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Hastalığıyla barışık bir hayat süren ve kontrolleri temiz çıkan yıldız oyuncu, takımdaki yerini almak istiyor. Ancak Fatih Terim halen kararsız. (Fotomaç)

ETİKETLER #Galatasaray
Galatasaray'da yeni dönem! Yönetim düğmeye bastı...
Galatasaray ile Bursaspor 98. randevuda
Galatasaray'a Fernando müjdesi
Galatasaray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya sevkedildi
Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar
Galatasaray, Jeunesse ile sözleşme imzaladı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿