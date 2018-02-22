Fenerbahçe'ye çifte müjde!

Hasan Ali’nin de Aytemiz Alanya maçında cezalı duruma düşmesi sonrası, savunmanın solunda kriz patlak verdi. Ancak İsmail’in tam olarak iyileşip takımla çalışmalara başlaması, Aykut Kocaman’a rahat bir nefes aldırdı. Kocaman, bu bölge için Şener’i hazırlasa da milli sol bekin oynayacak duruma gelmesi sonrası formayı kendisine verecek.

Martin Skrtel forma istiyor

Slovak futbolcu, kampta dizinden sakatlanmış ancak buna rağmen Göztepe karşısında oynamıştı.

Skrtel, ağrıları artınca dinlenmeye çekidi ve Gençlerbirliği, Trabzon, Başakşehir ve Aytemiz Alanya sınavlarında görev yapmadı.

Tecrübeli oyuncu bu hafta takıma döndü. Skrtel, pazar günkü kritik Beşiktaş maçında formasına kavuşmak istiyor.

Aykut Kocaman hem öğrencisinin maç eksiği olması hem de form tutan Neto- Neustadter ikilisini bozmamak için şimdilik buna soğuk bakıyor. (Fanatik)