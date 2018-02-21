İstanbulspor 1 - Manisaspor 0
TFF 1.Lig 23. haftasında İstanbulspor ile Manisaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.
İstanbulspor: Okan Koçuk, Eslem Öztürk, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Zafer Şensoy, Muhammed Demirci (84' Halil Çolak), Kubilay Aktaş, Nemanja Kojic, Jean-jacques Bougouhi (63' Aldin Cajic)
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Ümit Yasin Arslan, Nikola Mikic, Berk Cambaz, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış (83' İlkay Gül), Constantin Bakaki (90' Ömer Atiş), Slavko Perovic, Uğur Pamuk (57' Akın Açık), Alper Önal, Asım Hamzaçebi
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Çetin, Özgür Ertem, Mehmet Ali Akkor, Veli Karakaya
Gol: DK 90: Halil Çolak (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 41: Alper Önal (Manisaspor), DK 79: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 90: Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Manisaspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Nikola Mikic (Manisaspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.