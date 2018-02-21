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İstanbulspor 1 - Manisaspor 0
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İSTANBULSPOR 1 - MANİSASPOR 0

İstanbulspor 1 - Manisaspor 0

TFF 1.Lig 23. haftasında İstanbulspor ile Manisaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

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İstanbulspor 1 - Manisaspor 0

TFF 1.Lig 23. haftasında İstanbulspor ile Manisaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

İstanbulspor: Okan Koçuk, Eslem Öztürk, Wellington Nascimento, Mehmet Zeki Çelik, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Zafer Şensoy, Muhammed Demirci (84' Halil Çolak), Kubilay Aktaş, Nemanja Kojic, Jean-jacques Bougouhi (63' Aldin Cajic)

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Ümit Yasin Arslan, Nikola Mikic, Berk Cambaz, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış (83' İlkay Gül), Constantin Bakaki (90' Ömer Atiş), Slavko Perovic, Uğur Pamuk (57' Akın Açık), Alper Önal, Asım Hamzaçebi

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hakem: Alper Çetin, Özgür Ertem, Mehmet Ali Akkor, Veli Karakaya

Gol: DK 90: Halil Çolak (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 41: Alper Önal (Manisaspor), DK 79: Slavko Perovic (Manisaspor), DK 90: Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Manisaspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Nikola Mikic (Manisaspor)

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