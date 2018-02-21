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Elazığspor 2 - Giresunspor 1
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ELAZIĞSPOR 2 - GİRESUNSPOR 1

Elazığspor 2 - Giresunspor 1

TFF 1.Lig 23. haftasında Elazığspor ile Giresunspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elazığspor 2-1 kazandı.

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Elazığspor 2 - Giresunspor 1

TFF 1.Lig 23. haftasında Elazığspor ile Giresunspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 2-1 kazandı.

Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Sezgin Coşkun, Orhan Şam, Canberk Dilaver, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos (12' Muhammed Ildiz), Ioan Hora, Tom Silva, Alpaslan Öztürk (82' Kadir Bekmezci), Lamine Diarra (77' Mertan Caner Öztürk)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Giresunspor: Ahmet Şahin, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Onur Demir, Abdülkerim Bardakçı, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang (65' Murat Gürbüzerol), Recep Aydın (71' Hakan Barış), Dodo, Jones Carioca (66' Hüsamettin Tut), Batuhan Altıntaş

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Emre Malok, Cumhur Altay, Gökmen Baltacı, Çağdaş Altay

Goller: DK 10: Çağlar Birinci (Giresunspor), DK 45: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 53: Alpaslan Öztürk (Elazığspor)

Sarı Kartlar: DK 33: Dodo (Giresunspor), DK 42: Jones Carioca (Giresunspor), DK 49: Onur Demir (Giresunspor), DK 82: Caner Arıcı (Giresunspor), DK 82: Ahmet Sabri Fener (Elazığspor), DK 84: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), DK 87: Çağlar Birinci (Giresunspor)

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