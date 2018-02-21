Elazığspor 2 - Giresunspor 1
TFF 1.Lig 23. haftasında Elazığspor ile Giresunspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 2-1 kazandı.
Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Murat Akça, Sezgin Coşkun, Orhan Şam, Canberk Dilaver, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos (12' Muhammed Ildiz), Ioan Hora, Tom Silva, Alpaslan Öztürk (82' Kadir Bekmezci), Lamine Diarra (77' Mertan Caner Öztürk)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Giresunspor: Ahmet Şahin, Çağlar Birinci, Caner Arıcı, Onur Demir, Abdülkerim Bardakçı, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang (65' Murat Gürbüzerol), Recep Aydın (71' Hakan Barış), Dodo, Jones Carioca (66' Hüsamettin Tut), Batuhan Altıntaş
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Cumhur Altay, Gökmen Baltacı, Çağdaş Altay
Goller: DK 10: Çağlar Birinci (Giresunspor), DK 45: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 53: Alpaslan Öztürk (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 33: Dodo (Giresunspor), DK 42: Jones Carioca (Giresunspor), DK 49: Onur Demir (Giresunspor), DK 82: Caner Arıcı (Giresunspor), DK 82: Ahmet Sabri Fener (Elazığspor), DK 84: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor), DK 87: Çağlar Birinci (Giresunspor)
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