Yeşilgiresun Belediyespor'da transfer!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, ABD'li oyuncu Perrin Buford'u transfer etti.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Avustralya ligi ekiplerinden Brisbane Bullets kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.



Brisbane Bullets formasıyla bu sezon 22 maça çıkan 1,98 metre boyundaki ABD'li oyuncu, 31 dakika, 16,2 sayı ve 8,1 ribaunt ortalamaları ile oynadı.