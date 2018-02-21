Yeşilgiresun Belediyespor'da transfer!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, ABD'li oyuncu Perrin Buford'u transfer etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Avustralya ligi ekiplerinden Brisbane Bullets kadrosunda yer alan 24 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.
Brisbane Bullets formasıyla bu sezon 22 maça çıkan 1,98 metre boyundaki ABD'li oyuncu, 31 dakika, 16,2 sayı ve 8,1 ribaunt ortalamaları ile oynadı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.