Elazığspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Elazığspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 23. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Orhan Şam, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Ioan Hora, Lamine Dıarra, Murat Akça, Canberk Dilaver, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva, Ahmet Sabri Fener
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Giresunspor: Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Boubacar Dıalıba Dıabang, Mustafa Batuhan Altıntaş, Recep Aydın, Jones Da Sılva Lopes, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Şahin
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Cumhur Altay, Gökmen Baltacı, Çağdaş Altay
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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