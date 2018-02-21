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Elazığspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ELAZIĞSPOR - GİRESUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Elazığspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 23. haftasında Elazığspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Elazığspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Elazığspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 23. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Orhan Şam, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Ioan Hora, Lamine Dıarra, Murat Akça, Canberk Dilaver, Sezgin Coşkun, Wellıngton Brıto Da Sılva, Ahmet Sabri Fener

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Giresunspor: Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Boubacar Dıalıba Dıabang, Mustafa Batuhan Altıntaş, Recep Aydın, Jones Da Sılva Lopes, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Şahin

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Emre Malok, Cumhur Altay, Gökmen Baltacı, Çağdaş Altay

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Giresunspor 0 - Denizlispor 2
Balıkesirspor Baltok 1 - Elazığspor 1
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