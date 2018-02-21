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İşte İstanbulspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE İSTANBULSPOR - MANİSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İstanbulspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 23. haftasında İstanbulspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte İstanbulspor - Manisaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak İstanbulspor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 23. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Ergün, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Muhammed Demirci, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Nemanja Kojıc, Jean-jacques Bougouhı, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Manisaspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Uğur Pamuk, Nıkola Mıkıc, Berk Cambaz, Slavko Perovıc, Ümit Yasin Arslan, Alper Önal, Asım Hamzaçebi, Kemal Temel, Kağan Miray Bağış, Constantın Chrıst Olsen Bakakı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hakem: Alper Çetin, Özgür Ertem, Mehmet Ali Akkor, Veli Karakaya

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