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Eskişehirspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 4
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ESKİŞEHİRSPOR 1 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 4

Eskişehirspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 4

TFF 1.Lig 23. haftasında Eskişehirspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-1 kazandı.

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Eskişehirspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 4

TFF 1.Lig 23. haftasında Eskişehirspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-1 kazandı.

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Hasan Hüseyin Acar (83' Fıratcan Üzüm), Dorukhan Toköz, Hürriyet Güçer (62' Hasan Ayaroğlu), Aykut Akgün, Kaan Kanak, Bedirhan Altunbaş, Bruno Mezenga, Semih Şentürk (46' Andaç Güleryüz), Chikeluba Ofoedu

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Uğur Akdemir, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Jefferson Nogueira, Yonathan Del Valle (83' Prince Segbefia), Özgürcan Özcan (71' Pierre Webo), Serdar Deliktaş (46' Muhammet Ertürk)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Hakan Ceylan, Kamil Çetin, Furkan Ürün, Burak Şeker

Goller: DK 11: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 20: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 50: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 55: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 84: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 29: Jerry Akaminko (Eskişehirspor), DK 65: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), DK 68: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 78: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor)

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