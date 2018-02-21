Eskişehirspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 4
TFF 1.Lig 23. haftasında Eskişehirspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-1 kazandı.
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Jerry Akaminko, Hasan Hüseyin Acar (83' Fıratcan Üzüm), Dorukhan Toköz, Hürriyet Güçer (62' Hasan Ayaroğlu), Aykut Akgün, Kaan Kanak, Bedirhan Altunbaş, Bruno Mezenga, Semih Şentürk (46' Andaç Güleryüz), Chikeluba Ofoedu
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Uğur Akdemir, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Jefferson Nogueira, Yonathan Del Valle (83' Prince Segbefia), Özgürcan Özcan (71' Pierre Webo), Serdar Deliktaş (46' Muhammet Ertürk)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hakan Ceylan, Kamil Çetin, Furkan Ürün, Burak Şeker
Goller: DK 11: Kaan Kanak (Eskişehirspor), DK 20: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 50: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 55: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 84: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 29: Jerry Akaminko (Eskişehirspor), DK 65: Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), DK 68: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 78: Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Chikeluba Ofoedu (Eskişehirspor)
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