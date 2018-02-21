Denizlispor 2 - Ümraniyespor 0
TFF 1.Lig 23. haftasında Denizlispor ile Ümraniyespor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 2-0 kazandı.
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Alperen Babacan, Ismail Aissati, İsmail Haktan Odabaşı (83' Berkan Afşarlı), Hasan Kılıç, Barış Örücü (66' Leandro Kappel), Taşkın İlter, Mehmet Akyüz (62' Patrick Friday Eze), Ziya Alkurt
Teknik Direktör: Hamit Cihan
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Tarık Tekdal, Oğuz Ceylan, İbrahim Akdağ, Samet Asatekin, Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (85' Mücahit Albayrak), Dimitar Rangelov
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez, Erkan Özdamar
Goller: DK 84: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 90: Ziya Alkurt (Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 12: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor), DK 17: Ismail Aissati (Denizlispor), DK 31: İsmail Haktan Odabaşı (Denizlispor), DK 81: Taşkın İlter (Denizlispor)
Kırmızı Kart: DK 44: Andreas Vasilogiannis (Ümraniyespor)
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