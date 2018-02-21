Osmanlıspor eksik çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Pazar günü sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. 1 saat 45 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Serdar Gürler ve Numan Çürüksu katılmazken Özer Hurmacı takımdan ayrı çalıştı.
Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenmana Mor-Sarılı oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı sürdüren Başkent ekibi yarı sahada iki takım halinde isabetli pas organizasyonunda bulundu. Antrenmanın ikinci bölümünde 2’ye 2, 3’e 3 ve 4’e 4 mücadelede bulunan Mor-Sarılılar, iki takım halinde oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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